ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH vor den Ende Juli anstehenden Halbjahreszahlen von 667 auf 748 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Zuzanna Pusz rechnet mit einem Rekordgewinn des Luxusgüterherstellers. Am Markt dürfte dies aber kaum noch überraschen, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Augen seien daher auf den Ausblick für die zweite Jahreshälfte gerichtet. Die Expertin hob ihre Schätzungen an./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2021 / 02:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2021 / 02:36 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121014

LVMH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de