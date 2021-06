Madrid (ots/PRNewswire) - - In nur vier Jahren hat sich das Unternehmen dank der Entwicklung einer innovativen IP-Management-Plattform an der Seite der Branchenführer positioniert und verwaltet das gewerbliche Schutzrechtsportfolio von weltweit führenden Unternehmen aus der Pharma-, Energie- und Fertigungsindustrie.Heute hat SHIP Global IP ein spezielles Markenverwaltungsmodul vorgestellt, mit dem die Anmelde- und Verlängerungskosten in mehr als 200 Jurisdiktionen in nur wenigen Minuten überprüft und verglichen werden können.Die Version 3.0 der SHIP HELM©-Plattform enthält darüber hinaus weitere neue Funktionen, wie z. B. ein spezielles, von Branchenexperten entwickeltes Markenverwaltungsmodul, mit dem Anwender mit wenigen Klicks im Nu Preisangebote für kommerzielle Markenregistrierungen auf der ganzen Welt anfordern können. Die erweiterte IP-Portfolio-Management-Plattform bietet nun Echtzeit-Preisvergleiche mehrerer Workflow-Optionen, wie z.B. das Madrider Protokoll im Vergleich zur Direktregistrierung, und ermöglicht es, einen beliebigen unserer überprüften zugelassenen Agenten im jeweiligen Land auszusuchen. Nach Auswahl eines bestimmten Workflows werden alle notwendigen Dokumente für die Gerichtsbarkeit bereitgestellt und sind über herunterladbare Vorlagen verfügbar. Diese Funktionen erleichtern die Entscheidung für die beste Registrierungsstrategie und die optimale Methode, eine Marke zu schützen, erheblich.Das Unternehmen hat innerhalb seiner SHIP HELM-Plattform ein spezielles Modul für die Markenverwaltung entwickelt, mit dem die Benutzer mit wenigen Klicks sofortige Kostenvoranschläge für Markenregistrierungen auf der ganzen Welt anfordern können.SHIP HELM ist eine Plattform, die für und von einer Gruppe von Fachleuten aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes und des geistigen Eigentums geschaffen wurde. Das Unternehmen hat dabei auch mit Endkunden und Agenten zusammengearbeitet, um seine internen IP-Prozesse zu rationalisieren. Diese Cloud-basierte, KI-gestützte IP-Management-Software bietet eine sichere Verbindung, auf der alle IP-Portfolio-Daten und deren Status gespeichert und abgefragt werden können. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in die Entwicklung seiner technologischen Plattform. Dies ermöglicht seinen Kunden ein schnelleres Arbeiten, verbessert ihre Erfahrung und gibt ihnen stets Zugriff auf alle Informationen zu ihrem IP-Portfolio, egal wo sie gerade sind.Darüber hinaus kündigt das Unternehmen die Erweiterung seiner Markenmanagement-Dienstleistungen an und etabliert sich damit als eines der wenigen umfassenden Unternehmen für die Verwaltung von gewerblichem Eigentum weltweit.SHIP Global IP erweitert sein Angebot an Markenverwaltungsdiensten und verwaltet alles, einschließlich der Recherche von Markenregistrierungsunterlagen, Machbarkeitsberichte, Anmeldung und Bearbeitung von Markenregistrierungen, globale Überwachungsdienste, Markenpflege und -erneuerung, Registrierung von Übertragungen und Verwaltung von Lizenzen. Es verfügt über ein großes, auf Marken spezialisierten Team, so dass es einen umfassenden weltweiten Markenberatungsservice anbieten kann, der die Marken seiner Kunden schützt und sie auf der ganzen Welt gegen Dritte verteidigt.Das Unternehmen wurde gegründet mit dem Ziel, alle Funktionen der Abteilung für geistiges Eigentum, von der ersten Konzeptphase über das Präsentationsverfahren, die Erteilung und Aufrechterhaltung bis hin zur Beratung und kontinuierlichen rechtlichen Unterstützung, in einer einzigen Organisation zusammenzufassen. Es ist eines der wenigen Unternehmen der Branche, das ein großes internes Team von Linguisten beschäftigt, die auf Patentübersetzungen spezialisiert sind.CEO Juan Julián Léon steht auf Anfrage für Medieninterviews zur Verfügung.Informationen zu SHIP Global IPSHIP Global IP hat es sich zum Ziel gesetzt, ein Portfolio-Management-Unternehmen für geistiges Eigentum zu sein, das die Lücke zwischen den Rechtsberatern im Unternehmen und den von ihnen beschafften Dienstleistungen schließt. Mithilfe eines umfassenden Netzwerks qualifizierter ausländischer Kanzleien sowie mit den internen lizenzierten IP-Paralegals von SHIP helfen wir Unternehmen, ihre Aktivitäten und Budgets in Bezug auf Patent- und Markenlebenszyklen zu zentralisieren und zu konsolidieren.SHIP bietet ein Cloud-basiertes Tool, das es seinen Kunden ermöglicht, im Handumdrehen Angebote zu erhalten, Formalitäten zu speichern, Dokumente zu übertragen und ihr Portfolio zu überwachen und den ausländischen Anmeldeprozess zu verfolgen.www.shipglobalip.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1538640/SHIP_Global_IP_Logo.jpgPressekontakt:Marketing- und Kommunikationsabteilungmarketing@shipglobalip.comAlejandra Lama-Noriega +34912048700Original-Content von: SHIP Global IP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156737/4949604