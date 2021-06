Der Software-Gigant Microsoft ist an der Börse erstmals zwei Billionen US-Dollar wert. Die Papiere profitierten am Dienstag von der allgemeinen Markterholung nach der schwachen Vorwoche. Bis zum Handelsschluss stiegen die Microsoft-Papiere unter den Favoriten im Dow Jones Industrial um gut ein Prozent auf 265,51 Dollar. Der US-Leitindex rückte am Ende um 0,2 Prozent vor. Microsoft ist damit nach dem Computerkonzern Apple die zweite US-Aktiengesellschaft, die eine Marktkapitalisierung von zwei Billionen Dollar aufweisen kann. In der Rangliste der wertvollsten börsennotierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...