Mit dem IPO will Online-Optiker Mister Spex Rivale Fielmann künftig auch an der Börse Konkurrenz machen. Nun steht die Preisspanne für den Gang aufs Frankfurter Parkett: 23 bis 27 Euro je Aktie (Market Cap von bis zu 895 Mio. Euro). Mister Spex strebt mit dem IPO Bruttoerlöse von 225 Mio. bis 264 Mio. Euro an, die in die Expansion fließen sollen.Jedoch nicht (nur) in den Online-Ausbau, sondern in ein Omnichannel-Geschäftsmodell, betonen die Berliner. Im Klartext dürfte das heißen, den stationären Handel zu stärken. Zwar ist Mister Spex grundlegend digital ausgerichtet, hat aber die Grenzen des eVertriebs von Brillen und Kontaktlinsen unlängst erkannt und eröffnet eigene Shops. Es ist ein kurioses Wettrennen, denn beide Konzerne investieren mit dem gleichen ...

