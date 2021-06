DJ Bayers Vericiguat in Japan zur Behandlung chronischer Herzinsuffizienz zugelassen

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat in Japan die Zulassung seines Mittels Vericiguat zur Behandlung von Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz erhalten. Das unter dem Markennamen Verquvo vertriebene Medikament wurde im Januar bereits in den USA zugelassen, und im Mai 2021 vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) in der EU für die Marktzulassung empfohlen, wie Bayer weiter mitteilte. Ein Antrag zur Zulassung für Vericiguat wurde außerdem in China sowie mehreren anderen Ländern gestellt. In Japan sind den Angaben zufolge etwa 1,2 Millionen Menschen von Herzinsuffizienz betroffen.

