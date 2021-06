DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vereinbarung

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 32 / 2021)



23.06.2021 / 10:50

Zofingen, Schweiz, 23. Juni 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 6D BIM ESG (Environmental, Social und Governance) Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines weiteren Phase-II-Auftrags bekannt.

Nach einem professionellem Auswahlverfahren und der erfolgreichen Durchführung eines Vorprojektes, entschied sich das international renommierte Bauunternehmen aus der Schweiz für die RIB als zukünftigen Technologie- und Implementierungspartner.

Konstantin Petratos, CEO der RIB Cosinus GmbH, Schweiz: "Mit diesem Vertragsabschluss konnten wir ein weiteres, führendes Unternehmen im Bereich des Baugewerbes überzeugen, unsere voll integrierte RIB-Unternehmenssoftware zu implementieren. Mit dieser strategischen Entscheidung wird das Bauunternehmen die immensen Vorteile einer durchgängigen Kosten- und Projekttransparenz durch die Digitalisierung aller Prozesse erreichen. Wir freuen uns darauf, dieses richtungsweisende Projekt umzusetzen."



Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist Vorreiter in der Digitalisierung der Bauindustrie. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, das Flaggschiff der cloudbasierten Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise-Cloud-Technologie auf Basis von 6D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Die RIB Software SE ist ein Mitglied von Schneider Electric und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland und Hongkong, China. Mit über 2.700 Talenten in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie zur nachhaltigsten und digitalisiertesten Branche des 21. Jahrhunderts zu machen.