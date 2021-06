Wien (ots) - Kommunikationsoffensive AMA GENUSS REGION und Österreich WerbungIn der Coronakrise ist die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln stark gestiegen. Zudem nimmt Kulinarik in Österreich seit eh und je einen hohen Stellenwert ein. Aus diesem Grund gibt es für die nächsten Jahre eine breit angelegte Kooperation zwischen dem Netzwerk Kulinarik, der Österreich Werbung und der Österreich Wein Marketing. Mit dem Ziel, Österreich als Top-Kulinarikdestination zu positionieren, bestehende und neue Zielgruppen für Urlaub in Österreich zu begeistern und den Absatz und die Wertschätzung regionaler Lebensmittel zu fördern und zu erhöhen. Wir holen diese "Künstler der behutsamen Veredelung" vor den Vorhang.Gerne möchten wir Sie zu unserer gemeinsamen Pressekonferenz amFreitag, 25. Juni 2021, 9.30 Uhr einladen und Ihnen die Kommunikationsoffensive vorstellen.Die Gesprächspartner sind:Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und TourismusChristina Mutenthaler, Leitung Netzwerk KulinarikLisa Weddig, Geschäftsführerin Österreich WerbungLive-Stream unter https://steinerlive.stream/Kulinarik/ (https://steinerlive.stream/Kulinarik/)Ihre Fragen können Sie via Chat-Funktion stellen.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!Pressekontakt:Bundesministerium für Landwirtschaft, Tourismus und RegionenMichael Strassermichael.strasser@bmlrt.gv.at0664 82 38 474Österreich WerbungClaudia Rieblerclaudia.riebler@austria.info01 588 66 299AMA Genuss Region/Netzwerk KulinarikManuela Schürrmanuela.schuerr@amainfo.at0664 83 76 178Original-Content von: Österreich Werbung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35994/4949775