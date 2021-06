TYAN, ein branchenführender Hersteller von Serverplattformen und ein Tochterunternehmen der MiTAC Computing Technology Corporation, baut seine starke Präsenz auf der ISCO 2021 weiter aus und nimmt an der "ISC21"-Plattform vom 24. Junibis 2. Juliteil, um seine neuesten KI- und HPC-Serverplattformen für Rechenzentren und Unternehmen zu präsentieren.

TYAN's AI and HPC Server Platforms Built Upon AMD EPYC 7003 Series Processors and 3rd Intel Xeon Scalable Processors to Deliver Performance for Data Centers (Photo: Business Wire)