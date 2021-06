Noch in dieser Woche präsentiert der größte Sneaker-Konzern der Welt seine Ergebnisse. 162 Mrd. Dollar Marktwert liegen auf der Waage. Adidas als Nr. 2 bringt es auf 58 Mrd. € (umgerechnet rd. 69 Mrd. Dollar). Der Schlüssel ist einerseits das Abflauen der Pandemie in den USA und andererseits ein neuer Schub im China-Geschäft, wie bereits vor Wochen angekündigt.



Nike ist kein Comeback, sondern der Markt-Leader in diesem Sektor. Darauf kommt es an! Superschnelle Gewinne erwarten wir nicht, aber einen Erwartungs-Bonus für die Entwicklung der kommenden 12 bis 18 Monate.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann", Ausgabe 47.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

NIKE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de