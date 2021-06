NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Voestalpine von 31,00 auf 33,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Nachfrage nach Rohstoffen und Metallen sei weiter intakt, aber potenziell weniger entgegenkommende Makrofaktoren wie ein stärkerer Dollar oder ein schwächeres Kreditwachstum in China könnten bei den Metallpreisen für Unsicherheit sorgen, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nach einer starken Sektor-Aufwertung erwartet der Experte nun etwas Konsolidierung. Die Bewertung von Voestalpine sei bereits recht hoch./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2021 / 20:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000937503

VOESTALPINE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de