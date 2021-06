Pressemitteilung der The Grounds Real Estate Development AG:

The Grounds verdreifacht in 2020 das EBIT und vervielfacht das Konzernergebnis

- Konzernumsatzerlöse +125 % auf 31,3 Mio. EUR- EBIT verdreifacht auf 6,1 Mio. EUR- Konzernergebnis nach Steuern auf 4,0 Mio. EUR vervielfacht- Bilanzsumme auf 87,4 Mio. EUR mehr als verdoppelt

Berlin, 23.06.2021 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) hat das Geschäftsjahr 2020 sehr erfolgreich abgeschlossen. The Grounds hat die Konzernumsatzerlöse in 2020 deutlich auf 31,3 Mio. EUR (Vj. 13,9 Mio. EUR) gesteigert und das EBIT auf 6,1 Mio. EUR (Vj. 2,0 Mio. EUR) mehr als verdreifacht. Das Konzernergebnis nach Steuern hat sich stark überproportional auf 4,0 Mio. EUR (Vj. 54 TEUR) erhöht.

