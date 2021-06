Ich lese im BCG Global Wealth Report, dass das private Finanzvermögen von Österreichern unterdurchschnittlich wächst. Es ist 2020 zwar um 4,8 Prozent auf eine Billion US-Dollar angestiegen, in Westeuropa hat es sich aber um 5,2 Prozent erhöht. Beim Sachvermögen gab es in Österreich ein Plus von 3,3 Prozent auf 2,1 Billionen US-Dollar. Zieht man unsere Schulden (0,2 Billionen US-Dollar) vom Gesamtvermögen ...

