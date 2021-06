Die am Vortag nach einem Medienbericht über die schleppende Einführung des E-Rezeptes gebeutelten Aktien der Shop Apotheke haben am Mittwoch ihre Kursverluste ausgeweitet. Kopfschmerzen bereitet den Aktionären eine gestrichene Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler. Dies lässt den Kurs am späten Vormittag um 4,4 Prozent einbrechen auf 157,20 Euro.Am Dienstag waren die Papiere zunächst auf den höchsten Stand seit Ende April gestiegen, hatten dann aber bis zum Xetra-Schluss gut sechs Prozent eingebüßt. ...

