Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem sich der ITRAXX Senior Financials zu Wochenbeginn phasenweise steil nach oben bewegte, beruhigte sich das Geschehen gestern merklich, so die Analysten der Helaba.Dynamisch vollzogene Impulsbewegungen hätten in letzter Zeit häufiger beobachtet werden können, teilweise, ohne dass es dafür handfeste Gründe gegeben habe. Insgesamt sei davon auszugehen, dass es auch in nächster Zeit zu ähnlichen Sprüngen kommen werde, zumal sich gezeigt habe, dass sich das Sentiment innerhalb kürzester Zeit komplett verändern könne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...