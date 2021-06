DJ MARKT USA/Kaum verändert - Hoffen auf Impulse

Im Vorfeld wichtiger Konjunkturdaten signalisieren die Terminkontrakte auf die Indizes an der Wall Street eine wenig veränderte bis gut behauptete Tendenz. Die Anleger sind noch zögerlich, denn kurz nach Handelsstart könnten die beiden Markit-Einkaufsmanagerindizes Impulse erbringen.

Der Markt bleibt fixiert auf die Geldpolitik. Am Vorabend hatte Fed-Chef Jerome Powell mit Aussagen für Erleichterung gesorgt, dass er wieder mit einem Schwinden der aktuell kräftigen Inflation rechnet. Dies erhärtete die Erwartung an den Märkten, dass es noch viele Monate dauern dürfte, bis sich die geldpolitische Haltung der US-Notenbank verändern wird.

Dennoch bleibt das Thema eines Fed-Schwenks hin zur Straffung am Markt präsent. "Wir dürften bei den Märkten eine erhöhte Sensitivität gegenüber den Wirtschaftsdaten sehen", vermutet Paul O'Connor, von Janus Henderson Investors. Die Anleger hätten sich mit der Idee vertraut gemacht, dass der geldpolitische Zyklus sich wendet. Daher sei demnächst mit mehr Volatilität und Unsicherheit als in den vergangenen sechs Monaten zu rechnen.

Dass Intel mehrere neue Führungskräfte für einige seiner neu gegründeten Einheiten im Zuge organisatorischer Änderungen ernannt hat, bewegt den Kurs der Aktie kaum. Er liegt 0,1 Prozent im Plus.

KKR & Co wurden am späten Dienstag 0,3 Prozent höher gesehen. Das Beteiligungsunternehmen hatte angekündigt, einen Mehrheitsanteil an der nicht börsennotierten Education Perfect zu erwerben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2021 06:16 ET (10:16 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.