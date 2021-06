Die Henkel Vorzüge gehörten in Deutschland in den vergangenen Tagen zu den grossen Verlierern der Fed-Sitzung. Die Anleger warfen das Papier regelrecht über Bord. Von 94,50 Euro ging es in einem Rutsch bis auf 89,00 Euro in den Keller. Die Argumentation: Die steigenden Renditen am Anleihemarkt werden zu einer Konkurrenz für die magere Dividende von Henkel.Was jedoch noch keiner richtig auf dem Schirm hat, sind die Auswirkungen einer möglichen Euro-Wende. In US-Dollar gerechnet, hat der Euro seit März 2020 drastisch aufgewertet und dabei den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...