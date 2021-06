Nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung zweier Entdeckungsbohrungen auf seinem Alpha Goldprojekt in Nevada setzt Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF) die Jagd nach einer Lagerstätte im Carlin-Stil fort. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, wurden Mannschaft und der Ausrüstung in Vorbereitung auf das bevorstehende Bohrprogramm bereits mobilisiert. Sitka hat seine Bohrgenehmigung inzwischen so abgeändert, dass Bohrungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...