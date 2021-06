Der europäische Fußballverband Uefa hat untersagt, dass die Münchener EM-Arena zum heutigen Spiel in Regenbogenfarben erstrahlt. Zahlreiche Unternehmen protestieren dagegen, indem sie ihre Logos anpassen. Ausgerechnet im Pride-Monat Juni, in dem Vielfalt und Toleranz gefeiert werden sollten, fällt der europäische Fußballverband Uefa eine Entscheidung, die auf viel Kritik und Protest stößt: Die Münchener EM-Arena darf zum Gruppenspiel Deutschland gegen Ungarn nicht in den Regenbogenfarben erstrahlen. Damit sind nicht nur Privatpersonen sowie Politikerinnen und Politiker nicht einverstanden; auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...