DJ Bahn und Telekom planen lückenloses Handynetz entlang der Strecke

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn und die Deutsche Telekom wollen bis zum Jahr 2026 alle Versorgungslücken im Mobilfunknetz an den Schienenstrecken im Fern- und im Regionalverkehr schließen. Damit die Telekom ihr Mobilfunknetz entlang der Schienen schnellstmöglich ausbauen, vorhandene Lücken schließen und die Leistungsfähigkeit des Netzes steigern kann, wollen beide Unternehmen gemeinsam einen dreistelligen Millionenbetrag investieren, wie Telekom-Chef Timotheus Höttges, Bahn-Vorstandsvorsitzender Richard Lutz und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auf einer gemeinsamen Pressekonferenz ankündigten.

Konkret will die Deutsche Telekom das 33.400 Kilometer umfassende Streckennetz der Deutschen Bahn bis Ende 2026 lückenlos mit ihrem Mobilfunknetz versorgen. Auf den 7.800 Kilometern Hauptverkehrsstrecken, auf denen alle ICE- und die wichtigsten IC-Züge fahren, will die Telekom bis Ende 2024 eine Datenrate von mehr als 200 Mbit/s anbieten, auf weiteren 13.800 Kilometern fahrgaststarker Strecken soll dies bis Ende 2025 geschehen. Alle sonstigen Strecken will die Telekom bis Ende 2026 mit einer Datenrate von mehr als 100 Mbit/s versorgen.

Die Deutsche Bahn will verstärkt Flächen und Glasfaserinfrastruktur entlang der Schienen zur Verfügung stellen und Dienstleistungen rund um Planungs-, Genehmigungs- und Bauprozesse anbieten. Zudem arbeitet die Bahn daran, dass Mobilfunksignale besser in den Innenraum der Züge kommen. "Für unsere Kunden sind die Züge nicht nur ein Transportmittel; sie sind Büro, Konferenzraum, und Entspannungsort zugleich", sagte Bahn-Chef Lutz. "Für all das fordern unsere Fahrgäste zu Recht ein lückenloses Mobilfunknetz ein. Jetzt schaffen wir die Voraussetzungen dafür."

"Ob am Bahnhof oder im Tunnel, im ICE oder im Regionalexpress - die Zeit des 'ich hab kein Netz' muss ein Ende haben", forderte Verkehrsminister Scheuer. "Mobiles Surfen und Telefonieren müssen immer und überall möglich sein." Die Versorgung der Schienenwege mit Mobilfunk- und Breitbandversorgung ist nicht zuletzt Teil der Versorgungsauflagen, die an die Versteigerung der 5G-Frequenzen 2019 gekoppelt waren.

