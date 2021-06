Der Kurznachrichtendienst Twitter bringt eine Funktion in seine iOS-App, die es erlaubt, Tweets direkt auf Instagram zu teilen. Viele Publisher und Agenturen könnten sich mit dem neuen Feature einige Arbeit sparen. Nachdem Instagram schon seit Jahren das Teilen von Beiträgen auch auf Twitter erlaubt, hat sich jetzt auch umgekehrt Twitter geöffnet. Mit der neuen Version der iOS-App können iPhone-Nutzer Tweets aus der Twitter-App per Teilen-Funktion direkt zu Instagram senden und dort veröffentlichen. pls stop posting screenshots of Tweets on IG Stories. you can now share Tweets directly on iOS. -management ...

