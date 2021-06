Die Mayr-Melnhof Gruppe verkauft die Frischfaserkartonwerke in Eerbeek, Niederlande, und Baiersbronn, Deutschland an das Private Equity-Haus Oaktree Capital. Der Eigenkapitalwert liegt laut Mayr-Melnhof bei 104,6 Mio. Euro, zur endgültigen Schlussrechnung würde auch die Nettoverschuldung hinzukommen, heißt es. Die zwei Werke beschäftigen rund 400 Mitarbeiter und erreichten 2020 Umsätze in der Höhe von 195 Mio. Euro. Die Veräußerung ist laut Mayr-Melnhof Teil der Strategie, sich auf neue Akquisitionen und Wachstumsinvestitionen zu konzentrieren.Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 179,20 /180,00, -0,33%) Die Pierer Industrie AG beschließt ein freiwilliges Erwerbsangebot an die Aktionäre der Leoni AG. Man habe entschieden, den ...

