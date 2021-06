Oberschönegg (ots) - Anmoderationsvorschlag: Der Morgen bestimmt den Tag! Das geht schon beim Aufstehen los. Kein Wunder also, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Es gibt uns Energie und Kraft für Arbeit, Schule und sämtliche Herausforderungen, die den gesamten Tag über warten. Ein Grund mehr, sich mal die Frühstücksgewohnheiten der Deutschen genauer anzuschauen und zu beobachten, ob und wie sich diese vielleicht durch die Pandemie verändert haben. Mehr dazu verrät uns jetzt mein Kollege Mario Hattwig.Sprecher: Das Frühstück ist uns Deutschen besonders wichtig. Das hat eine Umfrage zu den Frühstücksgewohnheiten der Bundesbürger von der Familienmolkerei Ehrmann ergeben, erklärt die Almighurt-Frühstücksexpertin Mona Fiebiger.O-Ton 1 (Mona Fiebiger, 14 Sek.): "Gerade auch unter der Woche frühstücken inzwischen 82 Prozent der Deutschen regelmäßig und auch wirklich ausgiebig - circa 15 bis 30 Minuten. Am Wochenende nehmen sie sich sogar nochmal mehr Zeit. Circa 80 Prozent der Deutschen frühstücken da mehr als 30 Minuten."Sprecher: Was auch auffällig ist: Durch die Corona-Pandemie hat sich unser Frühstücksverhalten verändert.O-Ton 2 (Mona Fiebiger, 20 Sek.): "Vor allem bei den Personen, die im Homeoffice gearbeitet haben oder es auch immer noch tun, die von Kurzarbeit betroffen sind, die Kinder selbst daheim betreuen, aufgrund von geschlossenen Kitas und Schulen. Gerade von diesen Personen hatten knapp 60 Prozent jetzt im Pandemie-Jahr mehr Zeit zum Frühstücken, und haben das vor allem für sich positiv in der Familie genutzt, als gemeinsame Familienzeit."Sprecher: Auf dem Frühstücktisch landen natürlich die Klassiker:O-Ton 3 (Mona Fiebiger, 17 Sek.): "Wie Brot bzw. Brötchen, Müsli, auch Milchprodukte. Bei Milchprodukten greifen knapp 30 Prozent auf den Naturjoghurt und 22 Prozent auf den Fruchtjoghurt zurück. Der Fruchtjoghurt ist zudem vor allem bei Kindern sehr beliebt und steht bei circa der Hälfte aller Familien morgens auf dem Frühstückstisch."Sprecher: Übrigens: Das perfekte Frühstück ist vielfältig und abwechslungsreich.O-Ton 4 (Mona Fiebiger, 27 Sek.): "Laut unserer Umfrage spielt aber vor allem auch das Thema 'Gemütlichkeit' eine wichtige Rolle. Ein einfaches Zusammensein mit der Familie, mit den Liebsten, ein ausgiebiges 'Sonntagsfrühstück' auch mal auf dem Balkon draußen - jetzt bei herrlichem Sonnenschein - gepaart mit einer großen Vielfalt auf dem Frühstückstisch, frische Früchte und natürlich einen Almighurt-Joghurt: Das ist für viele Deutsche das 'perfekte' Frühstück. Es sich so herzurichten, wie man es doch am liebsten mag."Abmoderationsvorschlag: Mehr Infos zur Frühstücks-Studie und zu einem guten Start in den Tag mit Almighurt von Ehrmann finden Sie im Netz auf www.ehrmann.de.Pressekontakt:P.U.N.K.T. PR GmbHBenjamin KolthoffVölckersstraße 4422765 HamburgTel.: 040 / 853760 29E-Mail: bkolthoff@punkt-pr.deUnternehmenskontakt:Ehrmann GmbHGunther WannerA.-Ehrmann-Straße287770 OberschöneggTel.: 08333 / 301 0E-Mail: presse@ehrmann.deOriginal-Content von: Ehrmann SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114044/4950247