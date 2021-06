Short-Legende Michael Burry sieht auf etliche Privatanleger brutale Verluste zukommen. Wer in Meme-Aktien und in Kryptowährungen investiert habe, müsse sich auf die "Mutter aller Crashs" gefasst machen, die "Millionen oder Billionen Dollar an Wert vernichten könnte". Die Reddit-Gemeinde reagiert auf Burrys Sätze nicht erfreut.Wenn Krypto und Meme-Aktien crashen, "werden die Verluste die Größe von ganzen Ländern haben", so Burry auf Twitter. "Geschichte hat sich nicht geändert."Der berühmte Short-Spekulant, ...

