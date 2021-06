An der deutschen Börse liegt die Aktie von Varta aktuell im Minus. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 141,50 Euro. Ein Wertverlust in Höhe von 4,55 Euro müssen derzeit die Aktionäre von Varta hinnehmen. Das Wertpapier von Varta kostet zur Stunde 141,50 Euro. Das Unternehmen Varta Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre hauptsächlichen operativen Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions tätig.

