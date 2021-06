Paul war zwischen 2011 und 2014 als Chief Technical Officer bei Ford Motor Company tätig

Vancouver (British Columbia), 23. Juni 2021. AmmPower Corp. (CSE: AMMP, OTCQB: AMMPF, FWB: 601A) ("AmmPower" oder das "Unternehmen") freut sich, mit sofortiger Wirkung die Ernennung von Paul Mascarenas OBE, zum Senior Advisor und Chairman des Advisory Board bekannt zu geben.

Paul Mascarenas ist eine erfahrene Führungskraft, die zurzeit als Mitglied des Board of Directors von ON Semiconductor (NASDAQ: ON), der United States Steel Corporation (NYSE: X), der Shyft Group (NASDAQ: SHYF) und Borg Warner Inc. (NYSE: BWA) fungiert. Zuvor hatte Mascarenas unterschiedliche Positionen bei Ford Motor Company inne, wo er zum Vice Corporate President und Chief Technology Officer (CTO) befördert wurde. Darüber hinaus ist Paul Unternehmenspartner des in Detroit ansässigen strategischen Investmentunternehmens Fontinalis Partners und berät eine Reihe von Start-ups und Unternehmen in frühem Stadium. Paul ist der Chairman von FISITA (UK) Ltd. und fungierte zwischen 2014 und 2016 als President. Zuletzt fungierte er im Jahr 2019 als Chairman/President von SAE International.

Karriere bei Ford Motor Company

Zwischen 1982 und 2014 war Paul in Positionen mit zunehmender Verantwortung bei der Ford Motor Company tätig - bis hin zum Corporate Vice President und Chief Technical Officer. In dieser Funktion leitete er die globale Forschungs- und Entwicklungsorganisation von Ford und beaufsichtigte die Entwicklung und Umsetzung der Technologiestrategie und -pläne des Unternehmens. Paul fungierte auch als Chairman des Technology Advisory Board von Ford und gründete das Palo Alto Research and Innovation Center, wo er die Vision des Unternehmens leitete, Menschen in allen Teilen der Welt kompromisslose Mobilität zu bieten.

Paul kann eine umfassende Erfahrung in den Bereichen Technik, Produktentwicklung, Management großer kapitalintensiver Projekte und Unternehmensführung vorweisen, zumal er bereits im Vereinigten Königreich, Deutschland und den USA tätig war. Er hatte auch mehrere Geschäfts-, Technologie- und akademische Beratungsfunktionen inne. Diese beinhalten den British American Business Council, den Magna Technology Advisory Council, das China SAE International Technology Advisory Committee sowie den Oak Ridge National Laboratory Scientific Advisory Council.

Gary Benninger, CEO von AmmPower, sagte: "AmmPower kann sich glücklich schätzen, eine Persönlichkeit wie Paul Mascarenas als Chairman seines Advisory Board zu haben. Mascarenas ist ein Branchenführer in den Bereichen Technik und Entwicklung neuer Produkte und kann eine umfassende Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit Unternehmen in allen Teilen der Welt vorweisen. Paul wird direkt mit mir zusammenarbeiten und mich bei der Führungsstrategie und der Umsetzung von Unternehmensrichtlinien beraten. Darüber hinaus wird die Tatsache, dass Mascarenas in Michigan, in der Nähe der geplanten, 15.000 ft2 großem Entwicklungseinrichtung von AmmPower, ansässig ist, es ihm ermöglichen, intensiv mit dem Team zusammenzuarbeiten."

Paul besitzt ein Diplom in Maschinenbau (Mechanical Engineering) von der University of London, King's College in England, sowie ein Ehrendoktorat (Honorary Doctorate) von der Chongqing University in China. Er ist ein Chartered Engineer, ein Fellow der Institution of Mechanical Engineers sowie ein SAE International Fellow. Im Dezember 2014 wurde er von Ihrer Majestät, Königin Elisabeth II., in Anerkennung seiner Verdienste um die Automobilindustrie zum Offizier des Ordens des Britischen Königreichs (Officer of the Most Excellent Order of the British Empire, "OBE") ernannt.

Für das Board of Directors:

Gary Benninger

Chief Executive Officer

Über AmmPower

AmmPower ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sein Hauptaugenmerk immer mehr auf saubere Energien richtet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver in British Columbia und besitzt das Lithium-Explorationskonzessionsgebiet Whabouchi South in der Region James Bay / Eeyou Istche in Quebec. Außerdem hält das Unternehmen eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Titan im Gebiet Klotz Lake im Nordwesten von Ontario. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen zusammen mit seinem Partner ORF Technologies Inc. mit Sitz in Toronto in Kanada an der Entwicklung einer eigenen Lösung für die Herstellung von grünem Ammoniak und grünem Wasserstoff und erforscht außerdem revolutionäre Katalysatormethoden für die gemeinsame Reaktion von Stickstoff und Wasserstoff, um 100 Prozent sauberes und kosteneffizientes grünes, türkises und blaues Ammoniak zu erzeugen.

Investor Relations

604-398-3379

mailto:invest@ammpower.comF

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, unter anderem in Bezug auf den erwarteten Zeitpunkt der Umfirmierung und der Änderung des Börsenkürzels. Alle darin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Informationen allgemeinen oder spezifischen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem jene, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und berichtet werden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59149Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59149&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA03169D1024Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA03169D1024