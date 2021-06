FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Fraport von 65 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management unternehme die richtigen Schritte, damit der Flughafenbetreiber besser und profitabler aus der Krise hervorgehen kann, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob vor allem die Kostensenkungen während der Corona-Krise hervor./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2021 / 02:01 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

