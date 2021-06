Der monatlich ausschüttende Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat zwei Transaktionen in Bezug auf Anleihen der UBM Development AG durchgeführt. Zum einen hat der Fonds seinen Gesamtbestand der 5,50%-UBM Hybridanleihe 2018/23/unendl. (WKN A19W3Z) zu 102,75% an die Emittentin und somit mit einem deutlichen Kursgewinn veräußert. Zum anderen wurde ein Teilbetrag dieser Veräußerung in die neue 5,50%-UBM Hybridanleihe 2021/26/unendl. ...

