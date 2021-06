DGAP-Ad-hoc: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung

EDAG Engineering Group AG: EDAG beschließt vorzeitigen Verzicht auf die Inanspruchnahme sowie Kündigung des KfW-Unternehmerkredits



23.06.2021 / 14:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EDAG Engineering Group AG: EDAG beschließt vorzeitigen Verzicht auf die Inanspruchnahme sowie Kündigung des KfW-Unternehmerkredits Arbon, 23. Juni 2021. Die Geschäftsführung der EDAG Engineering GmbH, einer Tochtergesellschaft der EDAG Engineering Group AG (EDAG), hat heute beschlossen, den im November 2020 vertraglich vereinbarten KfW-Unternehmerkredit in Höhe von 60 Millionen Euro vorzeitig zu kündigen. Mit der vorzeitigen Kündigung des Kredits entfällt auch das Verbot von Dividendenzahlungen. Die sich insgesamt abzeichnende Markterholung sowie die positiven Effekte aus den im Vorjahr umgesetzten Maßnahmen zur Performanceverbesserung machen die ergänzenden Finanzmittel des KfW-Kredits nicht mehr erforderlich. Die Gesellschaft hat die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie somit schneller und besser als noch im November angenommen überwunden.



Kontakt:

Sebastian Lehmann

Head of Investor Relations



EDAG Engineering Group AG

Schlossgasse 2

9320 Arbon

Schweiz

Tel.: +41 (0)71 544 33 - 11

Fax: +41 (0)71 544 33 - 10

ir@edag-group.ag

ir.edag.com





Kontaktdaten in Deutschland:



EDAG Engineering GmbH

Kreuzberger Ring 40

65205 Wiesbaden

Tel.: +49-611-7375-168

Mobil: +49-175-8020226

Email: Sebastian.Lehmann@edag.com

legal@edag.de

www.edag.com Kontakt:Sebastian LehmannHead of Investor RelationsEDAG Engineering Group AGSchlossgasse 29320 ArbonSchweizTel.: +41 (0)71 544 33 - 11Fax: +41 (0)71 544 33 - 10ir@edag-group.agir.edag.comKontaktdaten in Deutschland:EDAG Engineering GmbHKreuzberger Ring 4065205 WiesbadenTel.: +49-611-7375-168Mobil: +49-175-8020226Email: Sebastian.Lehmann@edag.comlegal@edag.dewww.edag.com 23.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de