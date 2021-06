DJ Merkel: Bewegen uns bei der Pandemie noch auf dünnem Eis

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus zur Vorsicht und Einhaltung der Schutzmaßnahmen gemahnt, um den Fortschritt in der Pandemiebekämpfung und wirtschaftlichen Erholung nicht aufs Spiel zu setzen. Zwar sei die Zahl der Infektionen in Deutschland insgesamt erfreulich, was einer gemeinsamen Kraftanstrengung zu verdanken sei. Auch dürfe man auf einen guten Sommer hoffen. Dennoch gebe es Risiken.

"Denn auch wenn die dritte Welle eindrucksvoll gebrochen ist, vorbei ist die Pandemie noch nicht. Wir bewegen uns noch immer auf dünnem Eis", mahnte Merkel.

Der Anstieg der Infektionszahlen aufgrund der Delta-Variante in den Nachbarländern sollte Deutschland eine Warnung sein. Deutschland dürfe jetzt das, was man gemeinsam erreicht habe, nicht leichtfertig riskieren.

Inzwischen seien die Wirtschafts- und Arbeitsmarktprognosen für die Zukunft gut und Deutschland stehe vor einem "kräftigen Wachstum", sagte Merkel. Auch Bundesbankpräsident Jens Weidmann habe bei seinem Besuch am heutigen Mittwoch im Bundeskabinett eine "sehr positive" Wachstumsprognose gegeben.

"Wenn wir nach der dritten Welle nun weiter vorsichtig und aufmerksam bleiben und besonders auch die vergleichsweise niedrigschwelligen und erträglichen Abstands-, Masken- und Hygieneregelungen weiter beachten, dann wird die Coronavirus-Pandemie ihren Schrecken verlieren und endgültig überwunden werden", sagte die CDU-Politikerin in ihrer wohl letzten Befragung im Deutschen Bundestag. Merkel will bei der Bundestagswahl Ende September nicht erneut antreten.

June 23, 2021 08:20 ET (12:20 GMT)

