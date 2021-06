Nikola hat in der vergangenen Woche eine Vereinbarung über den Verkauf von Aktien im Wert von bis zu 300 Millionen Dollar an die Investmentbank Tumim Stone Capital bekanntgegeben (DER AKTIONÄR berichtete). Nun beteiligt sich das Lkw-Start-up an einem Wasserstoffprojekt, das voraussichtlich eines der größten in den USA sein wird.Nikola investiert 50 Millionen Dollar in Wabash Valley Resources (WVR), ein Unternehmen aus West Terre Haute (US-Bundesstaat Indiana). Damit erhält das Start-up eine 20-prozentige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...