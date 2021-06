HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Wacker Chemie von 126 auf 133 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit der Anhebung der Prognosen für wichtige Erfolgskennziffern des laufenden Jahres 2021 habe Wacker an der Börse nur verhaltene Reaktionen ausgelöst, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zum einen lägen die aktualisierten Prognosen nicht weit vom Analystenkonsens, zum andern habe der Kurssturz von Curevac belastet./ajx/tih



ISIN: DE000WCH8881

