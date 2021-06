Berlin (ots) - Aktionsplan mit Maßnahmenpaket vorgelegtAm heutigen Mittwoch wurde im Tourismusausschuss des Bundestages der Aktionsplan des Bundeswirtschaftsministeriums zur nationalen Tourismusstrategie vorgelegt. Dazu erklärt der tourismuspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Paul Lehrieder:"Mit dem Aktionsplan zur nationalen Tourismusstrategie bringt die Bundesregierung jetzt ein umfassendes Maßnahmenpaket zur weiteren Stärkung des Tourismusstandortes Deutschland auf den Weg. Dabei wurden wesentliche Forderungen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion aufgegriffen wie eine bessere Koordinierung tourismusrelevanter Vorhaben zwischen Bund und Ländern, einfachere Informationen über Fördermittel, vereinfachte Förderverfahren und die Unterstützung der Nachhaltigkeit im Tourismus.Die nationale Tourismusstrategie ist ein langfristiges Projekt, das zu Beginn dieser Legislaturperiode gestartet wurde. In den Eckpunkten vom April 2019 wurden bereits als Ziele festgelegt, die inländische Wertschöpfung zu erhöhen, die Lebensqualität der in Deutschland lebenden Menschen nachhaltig zu heben und zu internationaler Stabilität beizutragen. Jetzt sind insbesondere die Bundesländer aufgefordert, sich den Zielen der nationalen Tourismusstrategie anzuschließen und zusammen mit der Tourismuswirtschaft im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten und Handlungsmöglichkeiten eigene Maßnahmen zu entwickeln."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion ist die größte Fraktion im Deutschen Bundestag. Sie repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Ralph Brinkhaus.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/4950372