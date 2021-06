Am Dienstag ist die Google-Alternative Brave Search in einer frühen Version offiziell gestartet. Von Google will sie sich über ihren Datenschutzfokus abheben. Wer sich auf die Suche nach Informationen im Internet begeben will oder muss, hat nun eine weitere Option. Brave Search ist offiziell gestartet und bietet eine auf einem unabhängigen und eigenständigen Index basierende Suchfunktion. Brave Search wird von den Entwicklern des gleichnamigen Browsers bereitgestellt. Brave Search trackt nichts - keine Nutzer, keine Anfragen, keine Klicks Anders als ...

