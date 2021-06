Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Plug Power. Der Anbieter von Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie Plug Power hat am Dienstag Nachmittag Zahlen vorgelegt. Und die waren alles andere als berauschend ausgefallen. Der Verlust war höher als von Analysten erwartet. Dennoch legte die Aktie gestern zu und auch heute ist sie gefragt. Bei den Verkäufen steht Bayder heute im Fokus. Die Bayer-Aktien ist am Dienstag erneut unter Druck und Schlusslicht im DAX. Zeitweise ging es sogar schon unter die wichtige Unterstützung bei 50 Euro. Somit war die Aktie heute schon auf dem tiefsten Stand seit Februar diesen Jahres.