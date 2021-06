Ab Ende 2022 könnten US-Restaurants das Zellfleisch eines israelischen Startups verarbeiten. Eine erste Fabrik steht. Die kann bereits 500 Kilogramm pro Tag herstellen. Jetzt sollen die Kosten weiter sinken. Das israelische Startup Future Meat Technologies bemüht sich in Gesprächen mit US-Behörden darum, eine Genehmigung für den Vertrieb ihres aus Zellkulturen in Bioreaktoren gezüchteten Fleisches an Restaurants zu erhalten. Future Meat züchtet unter anderem Hühnerfleisch und hat jüngst die erste eigene Fleischfabrik im israelischen Rechovot, 20 Kilometer südlich von Tel-Aviv, in Betrieb genommen...

Den vollständigen Artikel lesen ...