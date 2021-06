WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser erneut stark gefallen. Die Neubauverkäufe sanken im Mai im Monatsvergleich um 5,9 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Es war der zweite Rückgang in Folge. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Mittel einen leichten Anstieg um 0,2 Prozent erwartet.

Außerdem war der Rückschlag im April stärker als bisher bekannt ausgefallen. Das Ministerium revidierte den Rückgang im Monatsvergleich auf 7,8 Prozent. Zuvor war nur ein Dämpfer um 5,9 Prozent gemeldet worden.

Auf das Jahr hochgerechnet wurden im Mai 769 000 neue Häuser in den USA verkauft, wie das Ministerium weiter mitteilte./jkr/he