Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Kuerzel Ab dem: Anmerkungen

CA82554V1094 SRHI Inc. 23.06.2021 CA88576E1088 SRHI Inc. 24.06.2021 Tausch 1:1

US19626G1085 Colony Capital Inc. 23.06.2021 US25401T1088 Colony Capital Inc. 24.06.2021 Tausch 1:1

US22564L1052 LiveVox Holding Inc. 23.06.2021 US53838L1008 LiveVox Holding Inc. 4GT1 24.06.2021 Tausch 1:1

CA00401G1090 Academy Metals Inc. 23.06.2021 CA00401G2080 Academy Metals Inc. 24.06.2021 Tausch 10:1

DK0061540424 Green Hydrogen Systems A/S 23.06.2021 DK0061540341 Green Hydrogen Systems A/S 3LUA 24.06.2021 Tausch 1:1

