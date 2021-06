München (ots) - Salesforce wird heute Abend und in der Pride Week vom 8. bis zum 10. Juli seinen deutschen Hauptsitz in München abends in den Regenbogenfarben beleuchten, um ein sichtbares Zeichen zur Unterstützung der LGBTQ+-Community zu setzen. Salesforce setzt sich seit Jahren für Chancengleichheit (https://www.salesforce.com/de/blog/category/equality.html) und die Gestaltung einer offenen, von Vielfalt und Respekt geprägten Gesellschaft ein."Wir müssen offen zeigen, dass in unserer Gesellschaft und in unserer Arbeitswelt jeder Mensch willkommen ist, respektiert wird und gleiche Chancen verdient", sagt Salesforce Deutschlandchef Joachim Schreiner. "Ich freue mich besonders über die Reaktion unserer Kunden, die unsere Werte teilen und gemeinsam mit uns Flagge zeigen."Das Bekenntnis zu einer bunten, offenen Gesellschaft, zu Gleichberechtigung und Vielfalt ist seit der Gründung Teil der Unternehmenskultur von Salesforce. Equality ist einer der vier Kernwerte des Unternehmens und steht für Chancengleichheit, Toleranz und Respekt. Salesforce setzt sich mit vielen Maßnahmen innerhalb des eigenen Unternehmens, im Partnernetzwerk und der Öffentlichkeit für Equality ein. So erhebt Salesforce etwa seit 2015 regelmäßig Daten, um ungleiche Gehälter zu erkennen und anzupassen. Inklusion ist sowohl bei der Auswahl neuer Mitarbeiter:innen als auch in internen Trainings zu Führung und inklusiver Sprache ein wichtiges Thema. Salesforce zählt auch zu den Unterzeichnern der Charta der Vielfalt (https://www.salesforce.com/de/blog/2019/10/salesforce-ist-bunt-und-steht-fuer-vielfalt.html).Zusätzlich zu der Beleuchtung seines Firmengebäudes in Regenbogenfarben trägt Salesforce gemeinsam mit Kunden die Botschaft "Love unites us" prominent in das Münchner Stadtleben. Zur Pride Week in München vom 3. bis 11. Juli zeigt das Unternehmen seine Unterstützung durch eine Außenkampagne auf Plakatflächen und Fahrzeugen der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG). Zum Einsatz kommen digitale Anzeigen, Plakatflächen und Motive auf Bussen und Trambahnen. Salesforce-Kunden wie die Bayerische Philharmonie, BMW, celonis, Siemens und der Innovation Accelerator des UN World Food Programme (WFP) beteiligen sich daran. Neben dem eigenen Creative Team wirkten auch die Agenturen Avantgarde und Penta mit. Weitere Details zur Kampagne sind unter www.salesforce.com/love (https://www.salesforce.com/de/blog/category/equality.html) abrufbar.Bildmaterial (Fotos vom beleuchteten Salesforce-Office und die Motive der Kampagne) sind abrufbar unter: https://ftp.finkfuchs.de/_59khwlMMV0kN8REin Video des beleuchteten Salesforce-Office finden Sie hier: https://youtu.be/D7VwR4aKAoUPressekontakt:Fink & Fuchs AGStefan WeiglAccount DirectorBerliner Str. 16465205 WiesbadenTel. +49 (0)611 7413 178E-Mail: salesforce@finkfuchs.deOriginal-Content von: Salesforce AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53201/4950461