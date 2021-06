TAGESVORSCHAU: Termine am 24. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 24. Juni:

TERMINE UNTERNEHMEN

08:45 DEU: Siemens, Capital Market Day

10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bauer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Centrotec, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Wacker Chemie, Capital Market Day

11:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung (online)

11:00 CHE: Swiss Re, Media Day

11:30 DEU: BASF und Vattenfall, Pressekonferenz

14:00 DEU: Curevac, Hauptversammlung (online)

14:30 DEU: Evonik, Investorenveranstaltung zur Sparte Smart Materials 22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen

22:30 USA: Fed Ergebnisse des Bankenstresstests

23:05 CAN: Blackberry, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Evonik, Investorenveranstaltung zur Sparte Smart Materials USA: FedEx, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 05/21

08:00 DEU: Destatis: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), 05/21 08:45 FRA: Geschäftsklima 06/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 06/21

09:00 ESP: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 06/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 05/21

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 05/21 (vorläufig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/21 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q1/21 (3. Veröffentlichung)

15:00 BEL: Geschäftsklima 06/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum bevorstehenden EU-Gipfel, einer Debatte über den Amri-Untersuchungsausschuss, Beschlüssen zur Verlängerung der Bundeswehreinsätze im Kosovo und im Libanon sowie Abstimmungen über zahlreiche Gesetze DEU: Abschluss Digitaler Deutscher Bauerntag 2021 unter dem Motto "Zukunft Landwirtschaft", Berlin + 09.30 Rede Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/Main 10:00 DEU: dena-Gespräch "Green Recovery der Luftfahrtbranche: Wie kann die Erholung im Einklang mit ambitioniertem Klimaschutz gelingen?", Berlin 11:00 DEU: Pk der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zu Arbeitskampfmaßnahmen bei der Deutschen Bahn mit dem GDL-Bundesvorsitzenden Claus Weselsky 13:45 DEU: Tag der Immobilienwirtschaft u.a. Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet 15:00 EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (bis 25.6.) 15:00 DEU: Online-Forum des Deutschen Betriebsrätetages "Visionen für eine gerechte Arbeitspolitik 2021-2025". Fragen an den SPD-Kanzlerkandidaten und Bundesfinanzminister Ola Scholz 17:00 DEU: Online: "Tagesspiegel"-Veranstaltung "Deutschlands digitale Zukunft: Die Parteien im Wahl-Check", Berlin 19:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung des VCI: "Welche Weichen stellen die Parteien nach der Bundestagswahl für die Chemie- und Pharmabranche?" mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Katharina Dröge (wirtschaftspolitische Sprecherin Bündnis90/Die Grünen), Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), dem Präsidenten des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI), Christian Kullmann, sowie FDP-Generalsekretär Volker Wissing DEU/USA: Bundeswirtschaftsminister Altmaier zu politischen Gesprächen in Washington + 15.30 Minister-Gespräch Altmaier mit dem US-Sonderbeauftragten für Klima, John Kerry; danach Statement Altmaier + 22.30 Minister-Gespräch mit der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai, danach Statement Altmaier °

