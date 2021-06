DJ Aktien Schweiz bauen Vortagesverluste deutlich aus

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch die Vortagesverluste deutlicher ausgebaut. Händler sprachen von einer erkennbaren Verschnaufpause. "Die Börsenampel bleibt aber auf grün", sagte ein Marktteilnehmer. Selbst die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell stützten nicht. Er hatte am Vorabend bekräftigt, dass die Fed die Geldpolitik nicht unmittelbar straffen werde. Dazu passten auch eher schwächere US-Konjunkturdaten: Die Dynamik in der US-Wirtschaft hat sich im Juni verlangsamt, wie der von IHS Markit erhobene Sammelindex zeigte. Vor allem im Dienstleistungssektor lief es weniger günstig. Im Anschluss an die Daten baute der Markt die Verluste aus. Der SMI gab 0,7 Prozent auf 11.899 Punkte ab. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 30,47 (zuvor: 26,96) Millionen Aktien.

Europaweit stand der Luxusgütersektor unter Druck. "HSBC hat sich vergleichsweise skeptisch geäußert", sagte ein Händler. Richemont sanken um 0,7 Prozent, Swatch hielten sich jedoch mit plus 0,3 Prozent wacker. UBS und Deutsche Bank hatten die Kursziele für Richemont und Swatch gleichwohl erhöht. Während Sika das Tableau mit plus 0,4 Prozent anführten, zogen Abschläge im schwer gewichteten Pharmasektor den Markt nach unten - Roche und Novartis verloren 1,4 bzw. 1 Prozent.

Der Rückversicherer Swiss Re (minus 0,6%) machte einen Teil seiner Beteiligung an der Phoenix Group zu Geld. Der Konzern verkaufte 6,6 Prozent der Aktien für 437 Millionen britische Pfund im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens.

Nach der Schwäche des Vortages gingen die Aktien der Online-Apotheke Zur Rose unverändert aus dem Handel und machten zwischenzeitliche Verluste im Verlauf wieder wett. Auch wenn der zukünftige Markt riesig ausfalle, liege der Online-Anteil bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln erst bei 1,5 Prozent. Daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern, merkte ein Analyst kritisch an.

