Wien (ots) - 1,4 Millionen Euro für Maria Lassnigs Gemälde "Wilde Tiere sind gefährdet" im DorotheumDas Gemälde "Wilde Tiere sind gefährdet" von Maria Lassnig (1919 - 2014) wurde am 23. Juni 2021 im Auktionshaus Dorotheum in Wien für den Weltrekordpreis von 1.378.000 Euro versteigert. Dies bedeutet gleichzeitig den höchsten Auktionspreis, der je für das Werk eines österreichischen zeitgenössischen Künstlers erzielt wurde. Das 2 mal 3 Meter große Hochformat aus 1980 sicherte sich ein Interessent am Telefon. Er setzte sich gegen einen Online-Bieter aus Großbritannien durch.Pressekontakt:Mag. Doris KrumplDorotheum GmbH & Co KGDorotheergasse 171010 WienTel. +43-1-515 60-406doris.krumpl@dorotheum.atwww.dorotheum.comOriginal-Content von: Dorotheum GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58393/4950505