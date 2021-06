Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

- Die Stammaktien von Plant Veda werden ab heute an der Canadian Securities Exchange unter dem Tickersymbol "MILK" gehandelt.

- Das Unternehmen schließt eine überzeichnete Finanzierung in Verbindung mit dem Börsengang ab.

- Plant Veda ist eine mehrfach preisgekrönte Marke mit Produktplatzierung in über 100 Einzelhandels- und Online-Geschäften in BC.

- Die Firma ist bereit, national und darüber hinaus zu skalieren, mit der kürzlichen Erweiterung einer hochmodernen Anlage und Zentrale in Delta, BC.

Vancouver, BC - 21. Juni 2021 - Plant Veda Foods Ltd. ("Plant Veda" oder das "Unternehmen") (CSE: MILK), ein preisgekröntes Unternehmen für Milch-Alternativen, freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien der Firma heute morgen unter dem Tickersymbol "MILK" den Handel an der Canadian Securities Exchange aufnehmen werden. Dies ist die jüngste in einer Reihe von positiven Entwicklungen für die Erfinder des weltweit ersten veganen Lassis.

Zur Ankündigung des Börsengangs erklärt Präsident und Direktor Michael Yang: "Ich bin fest davon überzeugt, dass Plant Veda die einmalige Chance hat, ein bemerkenswerter Akteur in der schnell wachsenden pflanzenbasierten Bewegung zu sein und einen bedeutenden Shareholder Value für die nächsten Jahrzehnte zu schaffen."

Das Unternehmen ist für das Wachstum gut kapitalisiert, nachdem es im Zusammenhang mit dem Börsengang eine überzeichnete Finanzierung abgeschlossen hat.

Zu den drei Produktkategorien von Plant Veda gehören derzeit preisgekrönte Lassi, Kaffeeweißer und pflanzliche Milch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, wobei sich neue Produktkategorien in der letzten Testphase und im Verpackungsdesign befinden. Die Produktpalette von Plant Veda hat Auszeichnungen von der VegExpo, Kanadas größter Messe für pflanzliche Produkte, sowie den Made in Vancouver Award Finalist des Vancouver Magazine und den Clean Choice Award des Clean Eating Magazine erhalten.

Die Produkte von Plant Veda sind in über 100 Einzelhandels- und Online-Geschäften in ganz British Columbia erhältlich, darunter Whole Foods Markets, Choices Markets, Save-on-Foods, Freshprep.ca und Spud.ca. Das Unternehmen ist außerdem dabei, eine Beziehung zu einem der führenden Naturkostvertriebe Nordamerikas aufzubauen, um die Produkte auch außerhalb von British Columbia zu vertreiben.

Um mit dem Wachstum des Unternehmens Schritt zu halten, entwickelt Plant Veda derzeit eine hochmoderne Produktionsanlage, deren Phase 1-Upgrades noch in diesem Jahr abgeschlossen werden sollen und die in der Lage ist, einen Jahresumsatz von mehr als 10 Millionen Dollar zu erzielen, mit zusätzlichem Raum für weitere Upgrades.

Unter PlantVeda.com wurde ein E-Commerce-Shop für den Direktvertrieb an Endverbraucher eröffnet, mit einem einzigartigen Abo-Service für pflanzliche Molkereiprodukte, der in ganz BC erhältlich ist, und es laufen Gespräche über Partnerschaften, um den Service über BC hinaus zu erweitern.

Marketing- und IR-Vereinbarungen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es eine Marketingkampagne und eine erweiterte Aktionärskommunikation und Investor-Relations-Initiative gestartet hat, die darauf abzielt, die Markenbekanntheit und die Sichtbarkeit der aktuellen und geplanten Aktivitäten des Unternehmens zu verbessern. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen Empire Communications Group Inc., Sideway Frequency, Gina Capital und Clarkham Capital beauftragt.

Über Plant Veda

Plant Veda hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Umstellung des Konsumverhaltens auf eine pflanzenbasierte Lebensweise zu beschleunigen. Das Unternehmen hat dabei ein klares Ziel: die Verbesserung der Umwelt und der allgemeinen Gesundheit der Menschheit durch eine pflanzenbasierte Ernährung. Plant Veda ist es gelungen, preisgekrönte pflanzliche Molkereialternativen zu schaffen, die in Bezug auf Gesundheit und Geschmack besser sind als das Original. Plant Veda mischt weiterhin den Markt für milchfreie Produkte auf, indem man einzigartige, einmalige Produkte kreiert, die die Kunden die bisher konsumierten milchbasierten Produkte vergessen lassen.

Um mehr über Plant Veda zu erfahren, besuchen Sie https://www.plantveda.com.

