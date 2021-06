DJ MÄRKTE USA/Wall Street stagniert auf erhöhtem Niveau

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street verharren die Kurse am Mittwoch mehr oder weniger auf dem erhöhten Vortagesniveau. Die Nasdaq hat mit einem mageren Plus sogar ein neues Rekordhoch erreicht. Der Markt bleibt fixiert auf die Geldpolitik. Am Vorabend hatte US-Notenbankgouverneur Jerome Powell mit Aussagen für Erleichterung gesorgt, weil er weiter mit einem Schwinden der aktuell kräftigen Inflation rechne und die Fed deshalb nicht unmittelbar vor geldpolitischen Straffungen stehe. Dies erhärtet die Erwartung an den Märkten, dass es noch viele Monate dauern dürfte, bis sich die geldpolitische Haltung der US-Notenbank verändern wird.

Gegen Mittag US-Ostküstenzeit verliert der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent auf 33.928 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite gewinnen 0,1 bzw. 0,2 Prozent. Für etwas Ernüchterung sorgen eher mäßige Konjunkturdaten, die allerdings eher für eine weiter unterstützende Geldpolitik sprechen. Für Kauflaune sorgen die Daten jedoch auch nicht. Die Dynamik der US-Wirtschaft hat sich im Juni verlangsamt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank deutlicher, blieb aber im Wachstum anzeigenden Bereich. Vor allem in Dienstleistungssektor lief es weniger günstig.

Mit den Daten bleibt das Thema eines Fed-Schwenks hin zur Straffung am Markt präsent. "Wir dürften bei den Märkten eine erhöhte Sensibilität gegenüber den Wirtschaftsdaten sehen", vermutet Marktstratege Paul O'Connor von Janus Henderson Investors. Anleger hätten sich mit der Idee vertraut gemacht, dass der geldpolitische Zyklus sich wende. Daher sei demnächst mit mehr Volatilität und Unsicherheit als in den vergangenen sechs Monaten zu rechnen.

Dollar schwächelt erneut

Am Devisenmarkt kann der Dollar die Verluste vom Dienstag nicht aufholen, der Dollarindex verliert weitere 0,1 Prozent. Eine Zinswende ist kurzfristig nicht zu erwarten. Daher schwächelt der Greenback aktuell. Profiteur der Dollarschwäche und der Aussicht auf einen kurzfristigen Fortbestand der ultralockeren Geldpolitik ist der Goldpreis. Dieser steigt trotz gleichzeitig anziehender Marktzinsen.

Am Rentenmarkt tendiert die Zehnjahresrendite 2 Basispunkte höher auf 1,48 Prozent. Es habe zuletzt eine Überreaktion bei Anleiherenditen gegeben, heißt es. Der Preis für Rohöl verteuert sich. Er profitiert von deutlich gesunkenen US-Vorräten, die auch heftiger als gedacht gefallen sind. Auch die US-Ölproduktion fiel niedriger aus. Dass die Gruppe Opec+ Kreisen zufolge eine Produktionserhöhung erwägt, belastet aktuell nicht.

Dass Intel mehrere neue Führungskräfte für einige ihrer neu gegründeten Einheiten im Zuge organisatorischer Änderungen ernannt hat, kommt offenbar nicht gut an. Der Kurs liegt 0,8 Prozent im Minus.

KKR & Co tendieren 1,3 Prozent fester. Das Beteiligungsunternehmen hatte angekündigt, einen Mehrheitsanteil an der nicht börsennotierten Education Perfect zu erwerben. Vizio Holding steigert die Investitionen in ihr Software-Geschäft angesichts der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach Streaming-Inhalten. Die Aktie legt 2,1 Prozent zu.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.928,17 -0,05% -17,41 +10,9% S&P-500 4.250,10 +0,09% 3,66 +13,2% Nasdaq-Comp. 14.283,38 +0,21% 30,11 +10,8% Nasdaq-100 14.289,41 +0,13% 18,99 +10,9% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,24 1,2 0,23 12,5 5 Jahre 0,87 1,2 0,86 50,6 7 Jahre 1,23 1,5 1,21 57,9 10 Jahre 1,48 1,9 1,47 56,7 30 Jahre 2,12 3,1 2,09 47,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:46 Di, 17:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1945 +0,04% 1,1934 1,1905 -2,2% EUR/JPY 132,48 +0,27% 132,30 131,84 +5,1% EUR/CHF 1,0963 -0,02% 1,0961 1,0952 +1,4% EUR/GBP 0,8546 -0,19% 0,8552 0,8549 -4,3% USD/JPY 110,91 +0,22% 110,79 110,74 +7,4% GBP/USD 1,3978 +0,23% 1,3931 1,3927 +2,3% USD/CNH (Offshore) 6,4749 -0,06% 6,4849 6,4841 -0,4% Bitcoin BTC/USD 33.853,51 +4,24% 33.916,01 30.845,26 +16,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,64 72,85 +1,08% 0,79 +52,2% Brent/ICE 75,64 74,81 +1,11% 0,83 +47,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.786,42 1.778,80 +0,43% +7,62 -5,9% Silber (Spot) 26,11 25,78 +1,31% +0,34 -1,1% Platin (Spot) 1.097,75 1.083,00 +1,36% +14,75 +2,6% Kupfer-Future 4,33 4,23 +2,36% +0,10 +22,8% ===

