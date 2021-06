DJ PTA-Adhoc: NEW VALUE AG: Kapitalerhöhung und Erweiterung des Portfolios der New Value AG

Baar (pta038/23.06.2021/22:25) - Gemäss den Beschlüssen der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 18. Juni 2021 ist der Verwaltungsrat beauftragt worden, das Aktienkapital der Gesellschaft um CHF 7'640'672 zu erhöhen. An seiner heutigen Sitzung hat der Verwaltungsrat die Erhöhung des Aktienkapitals von bisher CHF 34'521'772.30 um CHF 7'640'672 auf CHF 42'162'444.30 durch Ausgabe von 7'640'672 voll liberierten Namenaktien zu je Fr. 1 nominal und zum Ausgabepreis von je Fr. 1 gegen Sacheinlage vorgenommen. Die neuen Namenaktien wurden privat platziert und sind zurzeit nicht börsenkotiert. Die Liberierung erfolgte durch Sacheinlage von 906'319 Series A Preferred Shares sowie 9'000'000 Series B Preferred Shares der TLNT Holdings SA, Luxemburg, und durch Sacheinlage von 474'681 Geschäftsanteilen (entsprechend 100%) der EyeEm Group GmbH, Berlin, Deutschland. Die Sacheinlagen erfolgten gestützt auf externe, unabhängige Bewertungsgutachten zu deren Werthaltigkeit, die von der Revisionsstelle der New Value AG bestätigt wurden. Die Gesellschafter der EyeEm Group GmbH erhalten zusätzlich zu den Aktien eine Barzahlung von EUR 2'046'697.45. EyeEm GmbH betreibt einen führenden Online-Marktplatz für Fotografie mit einer globalen Community. TLNT Holdings SA hält Beteiligungen an den Betreibern von Zooppa.com und Ello.co, Online-Plattformen für Creative Professionals. Roman Scharf, Präsident des Verwaltungsrates, kommentiert die Zugänge im Investmentportfolio: "Mit unseren Beteiligungen sehen wir ein erhebliches Potenzial. Wir pflegen eine bedeutende Community von Kreativen mit ihren Ideen und Dienstleistungen, um sie auf unseren Plattformen, Marktplätzen und Online-Diensten mit führenden Brand-Anbietern zu verbinden. Die globale Reichweite unserer Portfoliounternehmen ist eines unserer hervorstechenden Assets." Weitere Informationen zu New Value New Value, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial. Der Fokus liegt auf Unternehmen im Bereich von digitalen Geschäftsmodellen. New Value betreibt aktives Wertemanagement, mit dem Ziel, die Beteiligungen weiterzuentwickeln und so deren Wert zu steigern.

Börsennotierung SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com) Ticker-Symbole NEWN (CH) Valorennummer 1 081 986 ISIN CH0010819867 Kontakt New Value AG, Zugerstrasse 8a, CH-6340 Baar; Dr. Bernd Pfister; +41 43 344 38 38; info@newvalue.ch Informationen/ Downloads www.newvalue.ch

Aussender: NEW VALUE AG Adresse: Zugerstrasse 8a, 6340 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Bernd Pfister Tel.: +41 43 344 38 38 E-Mail: info@newvalue.ch Website: www.newvalue.ch

ISIN(s): CH0010819867 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange

