123fahrschule SE treibt Marktabdeckung im Ruhrgebiet mit weiteren Übernahmen voran



24.06.2021 / 06:40

123fahrschule treibt Marktabdeckung im Ruhrgebiet mit weiteren Übernahmen voran



Köln, 24. Juni 2021 - Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: LTQ), eine der führenden IT-gestützten Fahrschulketten in Deutschland, übernimmt zum 1. August 2021 die FAN Fahrschule mit insgesamt fünf Standorten am Niederrhein sowie die Die junge Fahrschule mit Standorten in Bochum, Herne und Castrop-Rauxel und baut damit ihre Präsenz in Nordrhein-Westfalen und speziell im Ruhrgebiet weiter aus. Die Gründer beider Fahrschulen werden in Zukunft für die 123fahrschule tätig sein und unterstützen das Fahrschulkonzept der Gesellschaft. Die hinzugewonnenen Standorte werden, so die Erwartung, ein jährliches Umsatzvolumen von rund 2 Mio. Euro zu den Erlösen der 123fahrschule beisteuern.



Neben der weiteren Marktabdeckung dienen die Akquisitionen auch der Erweiterung des Angebots-Portfolios der 123fahrschule: So ermöglicht die Übernahme der FAN Fahrschule den Einstieg in das Geschäft als Bildungsträger und Ausbilder für Berufskraftfahrer in den Klassen LKW (C) und Bus (D), das im kommenden Jahr weiter ausgebaut werden soll. Für das Jahr 2022 werden vor diesem Hintergrund zusätzliche Wachstumsimpulse für die 123fahrschule erwartet.



Boris Polenske, CEO der 123fahrschule SE: "Mit den beiden Übernahmen sind wir unserem Ziel, bis spätestens Ende 2021 alle Lücken unseres Fahrschulnetzes im Ruhrgebiet zu schließen, ein gutes Stück nähergekommen. Bis Jahresende erwarten wir eine Marktabdeckung unserer Standorte in Nordrhein-Westfalen von 75 %, bezogen auf die Einwohnerzahl. Im Jahr 2022 steht dann der Ausbau unserer Marktanteile in den jeweiligen Regionen - insbesondere in NRW - im Fokus. Zu diesem Zweck werden wir unser Fahrlehrerteam weiter ausbauen und verstärkt in die Ausbildung zusätzlicher Fachkräfte investieren."



