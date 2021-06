DJ MÄRKTE ASIEN/Richtungslos - Rekordhoch in Seoul

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--In engen Grenzen uneinheitlich geht es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien zu. Auch in Sydney bewegt sich wenig, dort lassen die jüngsten Einschränkungen wegen eines Covid-19-Ausbruchs in Sydney keine Kauflaune aufkommen. Die Aktienmärkte folgen damit den Vorgaben der Wall Street, auch dort hatten sich die Indizes nach beiden Seiten bewegt, in ebenfalls engen Grenzen.

Der Tokioter Nikkei-Index liegt mit 28.883 Punkten minimal über dem Vortagesschluss. Am meisten tut sich noch in Seoul, wo der Kospi um 0,4 Prozent zulegt und damit auf Verlaufsbasis das Rekordhoch aus der Vorwoche knapp überschritten hat.

Treiber seien Käufe von Privatanlegern, berichten Marktteilnehmer. Sie verweisen auf nachlassende Sorgen, was das Tempo möglicher Zinserhöhungen in den USA betrifft. Favorisiert würden Aktien von Wachstumsunternehmen. Gewinne weisen aber auch die Autowerte Hyundai Motor (+1,9%), Kia (+3,1%) und Mando (+1,8%) auf.

In Hongkong helfen fortgesetzte Gewinne im Technologie-Sektor, das kräftige Vortagesplus zu verteidigen. Größter Gewinner im HSI sind Xinyi Solar, die im Zuge ihrer aktuellen Rally um weitere rund 4 Prozent zulegen. Auch Alibaba und Meituan sind mit Zuwächsen von 2,0 bzw 2,8 Prozent weiter gesucht.

In Sydney geben Westpac um 1,1 Prozent nach. Die Bank hatte vor Börsenbeginn nach einer Überprüfung der Optionen mitgeteilt, ihre neuseeländische Tochter zu 100 Prozent zu behalten. Auch die anderen Bankaktien im Leitindex S&P/ASX-200 geben nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.292,20 -0,09% +10,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.883,00 +0,03% +5,2% 08:00 Kospi (Seoul) 3.287,87 +0,36% +14,4% 08:00 Schanghai-Comp. 3.561,01 -0,15% +2,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.838,96 +0,08% +4,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.126,41 +0,25% +9,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.558,09 -0,43% -3,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:29 % YTD EUR/USD 1,1924 -0,03% 1,1927 1,1924 -2,4% EUR/JPY 132,35 -0,00% 132,35 132,22 +5,0% EUR/GBP 0,8541 -0,00% 0,8541 0,8531 -4,4% GBP/USD 1,3960 -0,02% 1,3962 1,3978 +2,1% USD/JPY 111,00 +0,02% 110,98 110,86 +7,5% USD/KRW 1135,67 -0,04% 1136,11 1137,54 +4,6% USD/CNY 6,4810 +0,11% 6,4739 6,4825 -0,7% USD/CNH 6,4826 +0,06% 6,4787 6,4873 -0,3% USD/HKD 7,7647 -0,01% 7,7657 7,7652 +0,2% AUD/USD 0,7574 -0,01% 0,7575 0,7552 -1,7% NZD/USD 0,7049 +0,06% 0,7045 0,7026 -1,9% Bitcoin BTC/USD 32.533,01 -2,57% 33.390,76 34.036,71 +12,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,16 73,08 +0,11% 0,08 +51,3% Brent/ICE 75,29 75,19 +0,13% 0,10 +46,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.775,11 1.779,00 -0,22% -3,89 -6,5% Silber (Spot) 25,88 25,88 +0,03% +0,01 -1,9% Platin (Spot) 1.084,95 1.088,58 -0,33% -3,63 +1,4% Kupfer-Future 4,28 4,33 -1,10% -0,05 +21,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2021 00:36 ET (04:36 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.