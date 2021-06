Mit dem Anstieg auf 18 Dollar hat die Aktie von Ballard Power die wichtige 50-Tage-Linie nach oben durchkreuzt. Das Papier profitierte in dieser Woche von einem Folgeauftrag. In dem dynamischen Marktumfeld entschied sich New Flyer, ein Hersteller von Stadtbussen, für weitere 20 Brennstoffzellenmodule von Ballard. Die 20 Brennstoffzellen-Elektrobusse sollen in Oakland (US-Bundesstaat Kalifornien) eingesetzt werden. Damit steigt die Zahl der von Ballard in Kalifornien betriebenen New Flyer FCEBs (Fuel ...

