The following instruments on XETRA do have their first trading 24.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.06.2021Aktien1 SE0016273734 Doxa AB BTA2 NO0010974983 Masoval AS3 NO0011008971 SmartCraft ASA4 NO0011002586 Elopak AS5 US1777973058 City Developments Ltd.6 US4491871038 Hyundai Motor Co. Ltd.7 FR0014003T71 OMER - DECUGIS & CIE8 US3684671064 Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.9 US98313R1068 Wynn Macau Ltd.10 CA00401G2080 Academy Metals Inc.11 US25401T1088 DigitalBridge Group Inc.12 DK0061540341 Green Hydrogen Systems A/S13 US53838L1008 LiveVox Holding Inc.14 CA88576E1088 Three Valley Copper Corp.Anleihen/ETF1 ES0000012I32 Spanien, Königreich2 DE000LB2BFU4 Landesbank Baden-Württemberg3 XS2357277149 State Road Agency of Ukraine [Ukravtodor]4 US0641594A17 The Bank of Nova Scotia5 XS2355059911 The Goldman Sachs Group Inc.6 XS2355631693 Vattenfall AB7 XS2355105292 Anadolu Efes Biracilik Malt ve Gida Sanayi A.S.8 USU2936LAD74 Entegris Inc.9 DE000A3E5TZ3 GEM Areal C GmbH & Co. KG10 US404119CB31 HCA Inc.11 USG9444PAD45 VMED 02 UK Financing I PLC12 XS2358471246 Yorkshire Building Society13 USU19447AB43 Colgate Energy Partners III LLC14 FR00140049A8 Gecina S.A.15 US404119CC14 HCA Inc.16 DE000HLB23M2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HLB23W1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 XS2358287238 UBS AG [London Branch]19 LU2339917168 Amundi Index Barclays US GOV Inflation-Linked Bond UCITS ETF DR - HEDGED EUR20 IE00B4LJS984 Invesco Physical Palladium ETC21 IE00B40QP990 Invesco Physical Platinum ETC 22 IE00B43VDT70 Invesco Physical Silver ETC