Solarwinds, Notpetya, Barium, Sandworm - Supply-Chain-Attacken und Hackergruppen, die sie ausführen, beherrschen immer wieder die Schlagzeilen. Nur, was steckt eigentlich genau hinter dem Begriff? Öffnet keine Anhänge in E-Mails von Absendern, die ihr nicht kennt; tragt keine Zugangsdaten in Formulare auf Websites ein, die irgendwie sketchy wirken; verwendet einen Passwortmanager; aktiviert überall Zwei-Faktor-Authentifizierung; dies das Ananas. Wer diese Punkte befolgt, hat bereits eine ganz solide Basis, um sich zumindest hinreichend sicher im Netz zu bewegen. Aber was, wenn die Soft- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...