In der abgelaufenen Handelswoche verschreckte die US-Notenbank Marktteilnehmer mit einem früheren Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik und schickte Rohstoffwerte merklich abwärts. Am Beispiel von Palladium lässt sich allerdings eine starke Konterbewegung erkennen, die schon bald wieder an das Niveau von vor dem Crash aufwärts führen könnte. Langsam weicht das Schreckgespenst der US-Geldpolitik, Händler griffen ...

